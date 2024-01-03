В трех областях Украины объявлена воздушная тревога

В трех областях Украины прозвучал сигнал воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения.

Отмечается, что речь идет о Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областях.

До этого сигнал звучал в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Украинское издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в Харьковской области. В ночь на 3 января произошли взрывы в подконтрольном украинским властям Херсоне.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.