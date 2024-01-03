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ВС России отразили атаку армии Украины на Купянском направлении

Минобороны: Российская армия отразила атаку ВСУ на Купянском направлении

Российские войска за минувшие сутки отразили одну атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом говорится в отчете Министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

«Отражена атака штурмовой группы <...> ВСУ», — указывается в сводке.

Согласно информации оборонного ведомства, подразделения «Западной» группировки войск РФ при поддержке артиллерии с успехом отразили атаку оппонента в районе села Синьковка в Харьковской области. Помимо того, ВС России нанесли поражение украинским военным неподалеку от сел Ивановка и Синьковкка в Харьковской области.

Суточные потери ВСУ превысили 35 военнослужащих на Купянском направлении. Кроме того, армия Украины лишилась одной самоходной артиллерийской установки «Krab» производства Польши и трех автомобилей.

Незадолго до этого Минобороны РФ сообщало, что на Купянском направлении расчетами самоходных артиллерийских установок «Акация» 6-й общевойсковой армии группировки российских войск «Запад» была уничтожена одна группа украинской пехоты.

Ранее Армия России за сутки отразила три атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении.

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