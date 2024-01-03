Погранслужба Украины задержала уклонистов у границы с Венгрией

Украинская погранслужба задержала близи границы с Венгрией 12 уклонистов. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

Отмечается, что вместе с уклонистами был задержан организатор, который помогал мужчинам переправиться за границу. Пограничникам пришлось открывать огонь, чтобы остановить мужчин.

«Тщетная попытка побега от пограничного наряда закончилась предупредительными выстрелами. Также задержан организатор, который перевозил мужчин собственным транспортом», — поделились в пресс-службе ведомства.

Каждый из желающих перейти границу заплатил по 12 тысяч гривен ($316).

До этого комендант Киевской области Руслан Олейник говорил, что Повестки уклонистам будут вручать на недавно установленных блокпостах в регионе. Если полицейский выявит по базе данных, что человек находится в розыске как уклоняющийся от призыва, или у него не восстановлены учетные данные в территориальном центре комплектации и социальной поддержки (военкомат), то гражданину будет выписана повестка.

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