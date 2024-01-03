Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Погранслужба Украины задержала уклонистов у границы с Венгрией

Погранслужба Украины задержала вблизи границы с Венгрией 12 уклонистов

close
100%
Bryan Woolston/Reuters

Украинская погранслужба задержала близи границы с Венгрией 12 уклонистов. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

Отмечается, что вместе с уклонистами был задержан организатор, который помогал мужчинам переправиться за границу. Пограничникам пришлось открывать огонь, чтобы остановить мужчин.

«Тщетная попытка побега от пограничного наряда закончилась предупредительными выстрелами. Также задержан организатор, который перевозил мужчин собственным транспортом», — поделились в пресс-службе ведомства.

Каждый из желающих перейти границу заплатил по 12 тысяч гривен ($316).

До этого комендант Киевской области Руслан Олейник говорил, что Повестки уклонистам будут вручать на недавно установленных блокпостах в регионе. Если полицейский выявит по базе данных, что человек находится в розыске как уклоняющийся от призыва, или у него не восстановлены учетные данные в территориальном центре комплектации и социальной поддержки (военкомат), то гражданину будет выписана повестка.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами