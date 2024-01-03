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ВСУ за сутки потеряли до 55 бойцов на Запорожском направлении

МО России: суточные потери ВСУ на Запорожском направлении составили до 55 бойцов

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Потери украинских войск на Запорожском направлении за последние сутки составили до 55 солдат. Об этом в официальном Telegram-канале сообщило российское Министерство обороны.

«Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих», — указывается в отчете.

Кроме того, Вооруженные силы Украины лишились трех боевых бронированных машины и двух авто на данном направлении.

Согласно информации оборонного ведомства, близ населенных пунктов Работино, Вербовое и Лукьяновское в Запорожской области подразделения Вооруженных сил России при поддержке артиллерии поразили живую силу нескольких украинских бригад, в том числе горно-штурмовую.

Накануне Нового года губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что контрнаступление украинских войск в его регионе захлебнулось, ВСУ понесли колоссальные потери и так и не смогли добиться поставленных целей.

Ранее российские средства ПВО сбили четыре украинских самолета в небе над Днепропетровской областью.

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