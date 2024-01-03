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В Минобороны рассказали о приеме россиян на военную службу

МО РФ: более 1500 россиян ежедневно подают заявления о приеме на военную службу

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Пресс-служба Минобороны РФ

Ежедневно более 1500 россиян пишут заявления о приеме на военную службу. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает РИА Новости.

По данным ведомства, в минувшем году в Вооруженные силы России были набраны 490 тысяч военнослужащих по контракту и добровольцев. Всего в 2022 и 2023 годах более 650 тысяч солдат получили боевой опыт в ходе специальной военной операции на Украине.

Кроме того, как рассказали в министерстве, более 4 тысяч российских студентов добровольно взяли академический отпуск для выполнения боевых задач.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что в 2023 году в Вооруженных силах России сформированы две общевойсковые армии, смешанный авиационный корпус, а также 50 соединений и воинских частей — в том числе четыре дивизии, 18 бригад и 28 полков.

В конце декабря минувшего года закончился осенний призыв на срочную службу в российской армии. По данным оборонного ведомства, призваны были 130 тыс. человек.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о повышении призывного возраста.

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Операция на Украине
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