Польша потребовала дать Украине ракеты большой дальности для ударов

Глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал западные страны поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойные ракеты. Об этом 3 января сообщает Bloomberg.

«Радослав Сикорский призвал западных союзников ужесточить санкции против России и поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия», — отмечается в публикации.

По мнению польского министра, эти ракеты позволят украинским военнослужащим «уничтожить стартовые площадки и командные центры».

До этого оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщало, что польские военнослужащие так и не смогли найти следы ракеты, которая прилетела со стороны Украины.

Временный поверенный РФ при посольстве в Польше Андрей Ордаш назвал бездоказательными обвинения польской стороны по инциденту с залетевшей на ее территорию на три минуты с территории Украины ракетой. Отмечается, что в Варшаве отказались предоставить требуемые доказательства, а предъявленные российской стороне обвинения голословны. В связи с этим дипломат подчеркнул, что РФ не будет предоставлять Польше объяснения по данному вопросу, пока не получит доказательства своей причастности к инциденту.

Ранее в Польше подтвердили, что в ноябре 2022 года там нашли украинскую ракету.