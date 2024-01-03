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Польша потребовала дать Украине ракеты большой дальности для ударов

Глава МИД Польши Сикорский призвал дать ВСУ дальнобойные ракеты для ударов по РФ

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Leszek SzymaТski/PAP/Global Look Press

Глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал западные страны поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойные ракеты. Об этом 3 января сообщает Bloomberg.

«Радослав Сикорский призвал западных союзников ужесточить санкции против России и поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия», — отмечается в публикации.

По мнению польского министра, эти ракеты позволят украинским военнослужащим «уничтожить стартовые площадки и командные центры».

До этого оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщало, что польские военнослужащие так и не смогли найти следы ракеты, которая прилетела со стороны Украины.

Временный поверенный РФ при посольстве в Польше Андрей Ордаш назвал бездоказательными обвинения польской стороны по инциденту с залетевшей на ее территорию на три минуты с территории Украины ракетой. Отмечается, что в Варшаве отказались предоставить требуемые доказательства, а предъявленные российской стороне обвинения голословны. В связи с этим дипломат подчеркнул, что РФ не будет предоставлять Польше объяснения по данному вопросу, пока не получит доказательства своей причастности к инциденту.

Ранее в Польше подтвердили, что в ноябре 2022 года там нашли украинскую ракету.

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