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В Белгороде найдены два неразорвавшихся украинских снаряда

В Белгороде нашли два неразорвавшихся боеприпаса ВСУ

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Еще два в дополнение к уже найденным неразорвавшихся боеприпаса нашли в частном секторе Белгорода после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил в своем Telegram-канале.

«Два неразорвавшихся снаряда обнаружены в частном секторе», — написал градоначальник.

По его словам, в настоящее время на месте обнаружения опасной находки работают оперативные службы.

Согласно информации Демидова, взрывотехники ОМОН Росгвардии и Министерства обороны уже смогли оперативно обезвредить один из них прямо на месте нахождения. Теперь решается вопрос со вторым боеприпасом.

«Территории оцеплены. Люди в безопасности», — подытожил глава города.

До этого Демидов сообщил, что в Белгороде проходит плановая ликвидация еще одного неразорвавшегося снаряда.

30 декабря ВСУ нанесли удар по центру Белгорода. Изначально губернатор Гладков сообщал, что в тяжелом состоянии находятся 25 человек. Позднее в министерстве здравоохранения заявили, что число пострадавших при обстреле возросло до 131.

Ранее ВСУ обстреляли поселок Красное в Белгородской области.

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Обстрелы Белгорода
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