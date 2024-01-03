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Армия Украины атаковала подстанцию в Курской области

Губернатор Старовойт: ВСУ атаковали электроподстанцию в Курской области

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Денис Воронин/Агентство «Москва»

В результате воздушной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредилась электрическая подстанция в Железногорском районе Курской области. Об этом доложил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Повреждена подстанция», — написал он.

По информации главы региона, в связи с этим жители ряда населенных пунктов области остались без электричества. На данный момент продолжаются аварийные работы, тестируется электроподключение по резервной схеме.

«В Железногорске из-за скачка напряжения и гидроудара произошел порыв теплотрассы», — добавил Старовойт.

Губернатор пояснил, что в связи с инцидентом отопления сейчас нет в 17 многоэтажных домах, последствия атаки устраняются.

В конце ноября ВСУ посредством обстрела повредили Каховскую подстанцию, из-за чего в Херсонской область происходят перебои с электричеством. Согласно имеющимся данным, украинская армия обстреляла Каховскую подстанцию 330 кВ, которая является ключевой в подаче электроснабжения на регион.

Ранее пара диверсантов попытались сжечь трансформаторную подстанцию в Ярославле.

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