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Четверо российских бойцов двое суток отбивали атаки ВСУ, удерживая позицию

Минобороны: четверо российских военных двое суток сдерживали атаки ВСУ

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Алексей Майшев/РИА Новости

Российский военнослужащий рассказал, как он вместе с еще тремя солдатами на протяжении двух суток удерживали важный опорный пункт и отбивали атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции. Видеозапись с сообщением военного в Telegram-канале опубликовало министерство обороны России.

«Мы взяли местность, которая была захвачена украинцами, и держали оборону этой местности вчетвером двое суток», — сказал военнослужащий по имени Дмитрий.

Он уточнил, что солдаты ВСУ обстреливали их с помощью беспилотных летательных аппаратов, минометов и другого оружия.

«Нас обстреливали «птички» (дроны) и минометы. Всем, чем только они могли, били. Выбить не смогли», — добавил российский солдат.

Дмитрий отметил, что в итоге украинцы поняли, что российских военных «оттуда не выбить», поэтому успокоились.

«Это тяжелая работа, но мы же мужчины», — заключил он.

До этого в Минобороны России сообщали, что российские штурмовики Су-25 на Донецком направлении нанесли с предельно малой высоты в 25 метров ракетный удар по опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) Украины.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.

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