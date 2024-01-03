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Российские штурмовики нанесли удар по опорным пунктам ВСУ на одном из направлений

МО: штурмовики Су-25 нанесли удар по опорным пунктам ВСУ на Донецком направлении

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Штурмовики Су-25 Вооруженных сил Российской Федерации неуправляемыми артиллерийскими ракетами С-8 поразили опорные пункты и живую силу украинской армии на Донецком направлении. Об этом сообщает министерство обороны России.

«Атака цели производилась с кабрированием на предельно малой высоте 25 метров», — сказали в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны РФ указали, что по докладам передового авиационного наводчика российским военнослужащим удалось ударить по всем указанным целям. После применения авиационных средств поражения экипажи смогли выполнить противоракетный маневр, выпустить тепловые ловушки и вернуться на аэродром вылета.

По информации министерства от 2 января, за сутки Вооруженные силы Украины на Донецком направлении потеряли около 300 солдат.

До этого министерство обороны России сообщило о новой попытке атаковать Белгородский район и Белгород ракетами. В ведомстве заявили, что 2 января около 22:30 была пресечена попытка ВСУ совершить «террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» и ОТРК «Точка-У».

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.

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