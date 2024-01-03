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Минобороны: штурмовики Су-25 с предельно малой высоты ударили по опорным пунктам ВСУ

Самолеты Су-25 с предельно малой высоты 25 метров нанесли удар по опорникам ВСУ

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Минобороны России

Российские штурмовики Су-25 на Донецком направлении нанесли с предельно малой высоты в 25 метров ракетный удар по опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) Украины. Об этом сообщает министерство обороны России.

Удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Атака была проведена с кабрированием на предельно малой высоте 25 метров. После нанесения удара передовой авиационный наводчик сообщил об успешном поражении всех указанных целей.

Завершив атаку, штурмовики Су-25 выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и затем благополучно вернулись на аэродром вылета.

Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции успешно применяются роботизированные платформы БР-2 с подвижной пулеметной установкой, БРГ-1 для эвакуации раненых и «Минер БР-1» для минирования.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.

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