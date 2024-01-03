На Купянском направлении расчетами самоходных артиллерийских установок «Акация» 6-й общевойсковой армии группировки российских войск «Запад» была уничтожена группа украинской пехоты. Об этом со ссылкой на министерство обороны России сообщает РИА Новости.

Как заявили в ведомстве, в ходе ведения воздушной разведки операторы беспилотных летательных аппаратов обнаружили, что группа пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ) скрытно выдвигается в сторону российских позиций.

После чего российские САУ «Акация» уничтожили вражеских пехотинцев и две боевые машины пехоты противника.

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До этого президент России Владимир Путин заявил, что РФ в зоне специальной военной операции держит стратегическую инициативу в своих руках.

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