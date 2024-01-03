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В Киеве назвали недостаточную военную помощь Запада рецептом медленного поражения Украины

Советник ВСУ Белесков заявил, что недостаточная военную помощь ведет к поражению Киева

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Советник украинского военного руководства Николай Белесков заявил, что недостаточные поставки западными союзниками оружия Киеву ведут к поражению Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

По словам Белескова, то, как Киеву выделяют военную помощь, является рецептом медленного и затяжного поражения Украины.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ США Ларри Джонсон заявил, что Вашингтон может обвинить президента Украины Владимира Зеленского в провале и сместить его с должности главы государства.

До этого посол США на Украине Бриджит Бринк заявила, что Вашингтон разрешил командованию Вооруженных сил Украины (ВСУ) самостоятельно выбирать дальность ударов с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

2 января сообщалось, что Турция запретила проход через свои проливы тральщикам для Украины.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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