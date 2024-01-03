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«Хезболла» не оставит без ответа убийство замглавы политбюро ХАМАС в Бейруте

«Хезболла» заявила о возмездии за убийство замглавы политбюро ХАМАС в Бейруте

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Армия обороны Израиля

«Хезболла» осудила израильское нападение на южный пригород Бейрута, в результате которого погиб замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. Об этом говорится в заявлении партии , размещенном в ее Telegram-канале, пишет ТАСС.

Шиитская организация считают это посягательством на суверенитет Ливана и заявляют, что такое преступление не может остаться безнаказанным. В заявлении отмечается, что «Исламское сопротивление» не оставит это без ответа и возмездие последует в нужное время и месте.

Израильский беспилотник нанес ракетный удар по штаб-квартире ХАМАС в районе Дахия на юге Бейрута, где погибли аль-Арури и еще шесть человек, включая командиров боевого крыла ХАМАС. «Хезболла» отметила, что Израиль прибег к политическим убийствам после провала его агрессии против палестинцев в Газе.

Члены вооруженного крыла шиитской партии «Хезболла» полностью перекрыли проезды в южные пригороды Бейрута после атаки израильского беспилотника на штаб-квартиру палестинского радикального движения ХАМАС.

Ранее в Израиле назвали «роковой ошибкой» возможное вступление «Хезболлы» в войну.

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