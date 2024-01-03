В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы

Взрывы произошли в подконтрольном украинским властям Херсоне. Об этом написало издание «Страна».

Подробностей на текущий момент нет.

Воздушная тревога в регионе не объявлялась.

До этого сообщалось о взрывах в Харькове. За несколько минут до них была отменена воздушная тревога.

Согласно данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.