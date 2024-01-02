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В Минобороны РФ прокомментировали новую попытку удара по Белгороду

МО: силы ПВО сбили ракеты ОТРК «Точка-У» и РСЗО «Ольха» над Белгородским районом

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Сергей Мальгавко/РИА Новости

В Минобороны РФ сообщили о новой попытке атаковать Белгородский район и Белгород ракетами. В сообщении ведомства в Telegram-канале говорится, что 2 января около 22:30 была пресечена очередная попытка совершить «террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» и ОТРК «Точка-У».

В ведомстве добавили, что дежурными средствами ПВО России были сбиты две ракеты ОТРК «Точка-У» и семь ракет РСЗО «Ольха».

Ранее губернатор области Вячеслав Гладков написал, что в городе есть повреждения. Речь идет о выбитых окнах в трех домовладениях в частном секторе. Также были повреждены газовая труба и один легковой автомобиль.

В Белгородском районе пострадали три домовладения. Повреждения получила кровля.

Ранее ВСУ обстреляли центр Белгорода. По данным Telegram-канала Shot, обстрел велся по Соборной площади. Пострадали Гражданский проспект, улица Богдана Хмельницкого и здание универмага на улице Попова. В центре города сгорело несколько автомобилей. Mash сообщил, что ВСУ ударили в районе ТЦ «Маяк», где традиционно проводятся новогодние мероприятия и расположено правительство области.

В Белгороде отменили все праздничные мероприятия. Правительство Белгородской области перешло на круглосуточный режим работы.

В ООН заявили, что атаки на гражданскую инфраструктуру и мирных граждан нарушают международное гуманитарное право. Они должны быть осуждены и немедленно прекращены.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.

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