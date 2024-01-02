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ХАМАС прекращает все переговоры по заложникам

Al Arabiya: ХАМАС решил прекратить любые переговоры по освобождению заложников

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Nasser Ishtayeh/Global Look Press

Палестинское радикальное движение ХАМАС объявило о заморозке всех переговоров по освобождению заложников или перемирии в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya, ссылаясь на анонимные источники.

По информации телеканала, данное решение руководство движения приняло после того, как при взрыве под Бейрутом не стало замглавы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арури, который также был одним их главных лиц, представляющих движение на встречах с посредниками.

В материале отмечается, что ХАМАС уведомило посредников, участвующих в контактах с Израилем, о «необходимости остановки любых переговоров о перемирии или переговоров об обмене заложников», находящихся на территории Газы.

Незадолго до этого в результате атаки израильского беспилотника в шиитском пригороде Дахия ливанской столицы не стало члена руководства ХАМАС Салех аль-Арури.

Ранее Катар сообщил Израилю о желании ХАМАС возобновить переговоры по заложникам.

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