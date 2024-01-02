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В Германии заявили о дефиците танков Leopard 2A6 на Украине

Шефер: у ВСУ осталось мало боеспособных танков Leopard 2A6

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Mindaugas Kulbis/AP

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталось очень мало боеспособных танков Leopard-2A6. С таким заявлением выступил депутат бундестага от партии «Зеленые», член парламентского комитета по бюджету Германии Себастьян Шефер, чьи слова приводит РИА Новости.

«Можно использовать лишь очень малое количество поставленных Украине танков», — сообщил он в письме к оборонным концернам Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

По мнению депутата, одной из причин нехватки танков стал дефицит необходимых запчастей, из-за чего ремонт боевых машин длится очень долго, а украинские военные не всегда умеют самостоятельно починить современные танки.

Шефер порекомендовал военным концернам как можно скорее наладить ситуацию с поставками запчастей для Leopard-2 модификации A6.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В конце декабря генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг заявил, что около половины поставленных Украине танков Leopard 2 уже выведены из строя.

Ранее ФРГ решила поставить Киеву роту основных танков Leopard 2A6.

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