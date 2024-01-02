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«Хезболла» блокировала проезды в южный пригород Бейрута

Бойцы шиитской партии «Хезболла» блокировали проезды в южный пригород Бейрута

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Marwan Naamani/Global Look Press

Члены вооруженного крыла шиитской партии «Хезболла» полностью перекрыли проезды в южные пригороды Бейрута после атаки израильского беспилотника на штаб-квартиру палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Уточняется, что эстакады, ведущие в шиитские районы ливанской столицы, перекрыты. По словам местных жителей, у них отключена мобильная связь.

До этого ливанское агентство NNA сообщало, что израильский беспилотник поразил офис ХАМАС в южном пригороде Бейрута в районе Аль-Мушаррафия.

29 декабря бойцы вооруженного крыла шиитской партии «Хезболла» нанесли удары по вышкам с камерами видеонаблюдения в пограничных районах Израиля Довев и Барам.

28 декабря военный эксперт, ливанский генерал Наджи Маляиб, специализирующийся на военно-стратегических вопросах Ближнего Востока, выразил мнение о возрастающей вероятности военного сценария в связи с расширением конфронтации на ливано-израильской границе. Маляиб отметил, что с каждым днем ситуация на юге Ливана становится все сложнее, и зона военных действий расширяется на новые районы. В результате существует реальная угроза перерастания пограничного конфликта в открытую войну.

Ранее Израиль атаковал аэропорт Алеппо в Сирии.

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