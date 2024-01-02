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Российские истребители Су-57 успешно показали себя в зоне спецоперации

MWM: российские истребители Су-57 успешно показали себя в боях на Украине

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Павел Бедняков/РИА Новости

Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно показали себя в боях на Украине. Об этом пишет Military Watch Magazine.

Согласно материалу издания, Су-57 является единственным представителем своего поколения, который был задействован в высокоинтенсивных боевых действиях. Отмечается, что при этом операции на Украине включали не только удары с воздуха по наземным объектам.

Уточняется, что истребители применялись для выведения из строя украинских систем противовоздушной обороны (ПВО), а также участвовали в воздушных боях. Как отметил автор статьи, боевые действия на Украине во многом укрепили доверие к этой модели истребителя.

До этого генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что партия истребителей Су-57, которая будет поставлена Минобороны РФ в 2024 году, уже находится на стадии окончательной сборки. По словам Чемезова, число истребителей пятого поколения, которые поступают в войска каждый год, увеличивается почти в два раза. Глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что истребители успешно прошли все необходимые заводские испытания.

Сообщалось также, что все серийные истребители Су-57, которые передадут в Воздушно-космические силы РФ в 2024 году, получат двигатели второго этапа.

Ранее в Польше сообщили, что Россия может применить на Украине новейшее оружие.

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