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На юге Украины произошел взрыв

В Снигиревке в Николаевской области произошел взрыв

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Gleb Garanich/Reuters

В украинском городе Снигиревка Николаевской области Украины зафиксирован взрыв. Об этом сообщает локальная газета «Общественное» со ссылкой на заявление главы военной администрации города Ивана Кухта.

«В Снигиревке был слышен взрыв», — указывается в публикации издания в Telegram.

Дополнительных подробностей пока не приводится.

Утром 2 января в Киеве произошла серия взрывов, в результате которых нарушилось электроснабжение города. Компания ДТЭК позже уточнила, что света частично не было в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах Киева. Издание «Страна.ua» предположило, что электроэнергию могли отключить превентивно.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее в Кривом Роге на Украине произошли взрывы.

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