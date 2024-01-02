Член руководства ХАМАС погиб при взрыве в южном пригороде Бейрута

При атаке израильского беспилотника в шиитском пригороде Дахия ливанской столицы погиб член руководства палестинского радикального движения ХАМАС Салех аль-Арури. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в бюро движения в Бейруте.

Уточняется, что также погибли трое активистов, находившихся в здании офиса ХАМАС. Число раненых уточняется.

До этого ливанское агентство NNA сообщало, что израильский беспилотник поразил офис палестинского радикального движения в южном пригороде Бейрута.

28 декабря военный эксперт, ливанский генерал Наджи Маляиб, специализирующийся на военно-стратегических вопросах Ближнего Востока, заявил о возрастающей вероятности военного сценария в связи с расширением конфронтации на ливано-израильской границе. Маляиб отметил, что с каждым днем ситуация на юге Ливана становится все сложнее, и зона военных действий расширяется на новые районы. В результате существует реальная угроза перерастания пограничного конфликта в открытую войну.

Ранее Катар сообщил Израилю о желании ХАМАС возобновить переговоры по заложникам.