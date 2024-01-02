Стали известны особенности запущенных по Белгороду украинских ракет «Ольха»

Запущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) по Белгороду ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» легко перехватить. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Ракеты «Ольха» — это модернизированный «Град». Они там просто поменяли базу и назвали «Ольха», — разъяснил собеседник издания.

По его словам, в этом и есть особенность данных боевых припасов. Дальность полета составляет 40-50 км, одна подобная ракета может нести порядка 12 кг заряда, что считается мощным показателем и позволяет разрушить кровлю жилого дома при попадании.

«Это многозарядная система залпового огня, снаряды неуправляемые, осколочно-фугасные», — продолжил Матвийчук.

Согласно его информации, во время дозвукового полета ракет, их отлично заметно на радиолокационной станции, что позволило за годы научиться полноценно идентифицировать и сбивать снаряды.

Перед этим в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны уничтожили еще пять ракет украинской ракетной системы залпового огня «Ольха» над Белгородской областью России.

Ранее российские ПВО за сутки перехватили 18 украинских ракет.