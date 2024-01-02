Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Шебекино в Белгородской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«ВСУ обстреляли город Шебекино», — написал он.

Согласно первичным данным, пострадавших от атаки украинской армии нет. Но один снаряд попал в административное сооружение одного из промышленных предприятий и выбил окна.

«Возгораний нет», — пояснил глава области.

Оперативные службы в настоящее время выехали на место инцидента и проводят необходимую работу.

В конце декабря Гладков сообщал, что после обстрела Вооруженных сил Украины были зафиксированы повреждения различной степени в четырех частных жилых домовладениях в Шебекино.

В ноябре стало известно, что украинские войска обстреляли предприятие «Биохимтекс» в Шебекино из реактивной системы залпового огня «Град». В результате этой атаки ВСУ пострадали два человека. По оценкам медиков, раненые находились в тяжелом состоянии.

Ранее Путин прокомментировал возможность создания особой экономической зоны в Шебекино.