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В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

Губернатор Гладков заявил об отмене в Белгороде сигнала ракетной опасности

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belregion.ru

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале о снятии режима ракетной опасности в региональной столице.

«В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности», — написал глава региона.

Чуть ранее он сообщал, что в Белгороде включили сирену ракетной опасности. Спустя полчаса сигнал был отменен.

Незадолго до этого Гладков заявлял, что над Белгородом и Белгородским районом дважды за день сработала система противовоздушной обороны (ПВО), удалось сбить четыре воздушные цели на подлете к городу.

Позднее губернатор доложил, что над Белгородской областью третий раз за день сработала система ПВО, удалось сбить восемь воздушных целей на подлете к столице региона.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.

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