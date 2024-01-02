Один человек погиб, пять пострадали в Белгородской области при обстреле ВСУ

Над Белгородской областью третий раз за день сработала система противовоздушной обороны (ПВО), удалось сбить восемь воздушных целей на подлете к столице региона. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Вновь сработала наша система ПВО — сбито 8 воздушных целей на подлете к городу», — написал глава региона.

Согласно предварительной информации, в результате атаки погиб местный житель. Мужчина ехал в автомобиле, когда рядом с ним разорвался снаряд, от осколочных ранений он скончался на месте. Кроме того, еще пять человек получили ранения, двое из них госпитализированы с осколочными травмами, двое других от доставки в медучреждение отказались. Еще одна раненая жительница доставлена в травматологию, у нее ранение от осколка, задевшего руку.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — отмечается в публикации.

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По словам губернатора, также зафиксированы повреждения в частном секторе, четырех машинах и одном автобусе.

Незадолго до этого Гладков заявлял, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны, удалось сбить четыре воздушные цели на подлете к городу.

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