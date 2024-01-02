В украинском регионе начали рассылать сообщения с призывом вступить в ВСУ

Сообщения с призывом вступать в ряды Вооруженных сил Украины начали рассылать в Одессе и Одесской области. Об этом информирует украинское издание «Страна.ua».

В Одессе и области сегодня, на фоне ракетных атак, рассылают сообщения с призывом вступать в ВСУ», — говорится в публикации.

На Украине с 24 февраля 2022 года, то есть с начала в стране российской специальной военной операции, введен режим военного положения. На следующий день украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения не могут покинуть Украину.

В интервью изданию The Economist Зеленский заявил, что украинцы сконцентрировали свое внимание на внутренних проблемах страны в ущерб контрнаступлению ВС, и мобилизация не находит среди них широкой поддержки. Президент уточнил, что имеет в виду не только отправку солдат на фронт, а мобилизацию «всех усилий». Политик счел это единственным способом «защитить государство» и подчеркнул, что самая важная профессия для каждого гражданина на данный момент — «это быть на Украине».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.