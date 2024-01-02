Эсминец ВМС Ирана вошел в Красное море

Иранский эсминец Alborz («Альборз») пересек Баб-эль-Мандебский пролив и достиг Красного моря в составе 94-й флотилии армейского флота. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Причины по отправке эсминца в Красное море не называются. По данным агентства, военные корабли Ирана выполняют задачи в международных водах по обеспечению безопасности судов и борьбе с пиратами с 1988 года.

В последние месяцы участились обстрелы судов, следующих в международных водах в Красном море, на фоне войны между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.

31 декабря сообщалось, что США потопили три корабля боевиков, атаковавших контейнеровоз судоходного гиганта Maersk. Хуситы обстреляли судно Hangzhou с расстояния 20 метров и пытались проникнуть на судно, но были встречены ответным огнем. Направленные на место американские вертолеты также подверглись обстрелу. Вертолеты открыли огонь, три лодки были потоплены, четвертая ретировалась с места событий.

2 января стало известно, что хуситы выпустили две баллистические ракеты по принадлежащей США барже в южной части Красного моря.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.