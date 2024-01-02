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Силы ПВО сбили еще пять украинских ракет над Белгородской областью

Минобороны РФ: ПВО сбила еще пять ракет «Ольха» ВСУ над Белгородской областью

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Средства противовоздушной обороны уничтожили еще пять ракет украинской ракетной системы залпового огня «Ольха» над Белгородской областью России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Отмечается, что событие произошло около 13:00 2 января.

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации...» — заявили в оборонном ведомстве.

Ранее в этот же день в Минобороны сообщали о перехвате четырех аналогичных ракет над российским регионом.

Также около 13 часов губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над городом Белгород и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны, удалось сбить четыре воздушные цели на подлете к городу. Пострадал один человек, мужчина получил осколочные ранения рук и ног.

Чуть позднее губернатор информировал, что в Белгороде второй раз за 2 января запустили сирену ракетной опасности. Население попросили спуститься в укрытие.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел Белгорода со стороны ВСУ.

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