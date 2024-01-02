ВС РФ нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины

Вооруженные силы России нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выполнявшим заказ по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов и ремонту вооружения в Киеве и Киевской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Отмечается, что был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и БПЛА.

По данным ведомства, удары также были нанесены по местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых Украине западными странами.

«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — заявили в Минобороны РФ.

Утром 2 января на всей территории Украины, в том числе в Киеве, объявили воздушную тревогу. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что после одного из взрывов в Деснянском районе горел обломок беспилотного летательного аппарата на открытой местности. В Голосеевском районе обломок ракеты упал на открытой территории парка. Взрыв также произошел в районе Оболонь.

Чуть позже очевидцы сообщили, что в Киеве прогремели не менее шести новых взрывов.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.