Мэр Белгорода рассказал о последствиях нового обстрела ВСУ

Под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгороде попали четыре частных дома и два автомобиля. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Валентин Демидов.

«Один человек пострадал — ему оказывают необходимую помощь, госпитализировали. Нахожусь на месте одного из происшествий. В доме пробита крыша. Слава Богу, все живы. После того, как закончат работу спасатели, будем закрывать контур по временной схеме», — написал он.

Демидов заявил, что пострадавшим предложили разместиться в гостинице. Они отказались и предпочли остаться у своих соседей.

30 декабря ВСУ нанесли удар по центру Белгорода. Изначально губернатор Гладков сообщал, что в тяжелом состоянии находятся 25 человек. Позднее в министерстве здравоохранения заявили, что число пострадавших при обстреле возросло до 131.

Как заявили источники RT, начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов получил приказ об обстреле города лично от президента страны Владимира Зеленского.

Ранее Гладков сообщил о попытке атаки на Белгородскую область.