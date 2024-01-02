Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Гладков сообщил о попытке атаки на Белгородскую область

Губернатор Гладков: силы ПВО сбили четыре воздушные цели на подлете к Белгороду

close
100%
Илья Галахов/Global Look Press

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны, удалось сбить четыре воздушные цели на подлете к городу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, пострадал один человек, мужчина получил осколочные ранения рук и ног. Его экстренно госпитализировали. Состояние пострадавшего тяжелое, уточнил чиновник.

В настоящее время оперативные и аварийные службы работают на месте. Других подробностей губернатор не привел.

Чуть ранее Гладков сообщал, что в Белгороде включили сирену ракетной опасности. Спустя полчаса сигнал был отменен.

30 декабря Вооруженные силы Украины нанесли удар по центру Белгорода. Изначально Гладков сообщал, что в тяжелом состоянии находятся 25 человек. Позднее в министерстве здравоохранения заявили, что число пострадавших при обстреле возросло до 131.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.

Все новости на тему:
Обстрел Белгорода
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами