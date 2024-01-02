Гладков сообщил о попытке атаки на Белгородскую область

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны, удалось сбить четыре воздушные цели на подлете к городу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, пострадал один человек, мужчина получил осколочные ранения рук и ног. Его экстренно госпитализировали. Состояние пострадавшего тяжелое, уточнил чиновник.

В настоящее время оперативные и аварийные службы работают на месте. Других подробностей губернатор не привел.

Чуть ранее Гладков сообщал, что в Белгороде включили сирену ракетной опасности. Спустя полчаса сигнал был отменен.

30 декабря Вооруженные силы Украины нанесли удар по центру Белгорода. Изначально Гладков сообщал, что в тяжелом состоянии находятся 25 человек. Позднее в министерстве здравоохранения заявили, что число пострадавших при обстреле возросло до 131.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.