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В Белгороде объявили о ракетной опасности

Губернатор Гладков: в Белгороде запустили сирену ракетной опасности

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Depositphotos

В Белгороде включили сирену ракетной опасности. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие», — написал Гладков.

По данным Telegram-канала Mash, город вновь атаковали Вооруженные силы Украины (ВСУ). Местные жители сообщают, что в городе прозвучали 20 взрывов.

Накануне губернатор Гладков рассказал, что в Белгороде восстановят около 3,7 тыс. кв. м жилья после обстрела города.

30 декабря ВСУ нанесли удар по центру Белгорода. Изначально губернатор Гладков сообщал, что в тяжелом состоянии находятся 25 человек. Позднее в министерстве здравоохранения заявили, что число пострадавших при обстреле возросло до 131.

Президент России Владимир Путин назвал обстрел Белгорода терактом. Он подчеркнул, что действия ВСУ стали целенаправленным ударом по гражданскому населению.

Ранее в МИД России предупредили организаторов обстрела Белгорода о последствиях.

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Обстрел Белгорода
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