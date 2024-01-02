Польше предложили обратиться к ясновидящим из-за инцидента с украинской ракетой

Правительству Польши следует обратиться к ясновидящим из-за пролетевшей над страной ракетой. Об этом пишет Myśl Polska.

Издание отмечает, что руководство Польши плохо информировано для того, чтобы говорить о происхождении пролетевшей над страной ракетой.

«Не лучше ли было бы спросить у кого-нибудь из ясновидящих, которых у нас становится все больше и больше», — сыронизировали журналисты.

В статье происходящее в Польше назвали «полным сюрреализмом» и обратили внимание на то, что жители страны смотрят на мир через пропаганду, а не факты.

29 декабря Польша подняла самолеты для перехвата неопознанного летающего объекта, нарушившего воздушное пространство со стороны Украины.

Командующий оперативными силами ВС Польши Мачей Клиш заявил, что истребители не успели сбить ракету. По его словам, ракета была всего одна и находилась на польской территории три минуты. За это время она якобы успела углубить вглубь Польши на 40 км, после чего вылетела за ее пределы.

В поисках обломков ракеты задействовали почти 500 военных.

Ранее в Польше подтвердили, что в ноябре 2022 года в стране нашли украинскую ракету.