Военкоры заявили о рекордном числе выпущенных по Киеву «Кинжалов»

Российские истребители 2 января выпустили рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал» по Киеву. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

«Рекордное количество «Кинжалов» несется к Киеву», — говорится в сообщении.

До этого ТАСС сообщал со ссылкой на очевидцев, что не менее шести сильных взрывов произошли в Киеве утром 2 января. В некоторых районах пропало электричество, предположительно, из-за попадания в подстанцию.

В конце октября американское издание Military Watch Magazine написало, что российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые активно применяются в зоне спецоперации на Украине, представляют серьезную опасность, поскольку их практически невозможно обнаружить и перехватить. В публикации отмечается, что ракета «Кинжал» может поразить цели на расстоянии 2 тыс. км, обладает высокой маневренностью, а также способна совершать полет по квазибаллистической траектории.

Перед этим стало известно, что «Кинжалы», с которыми самолеты МиГ-31К будут патрулировать акваторию Черного моря, смогут менять целеуказание в ходе выполнения полета.

Ранее военный эксперт ответил, чем полезно патрулирование Черного моря МиГ-31 с «Кинжалами».