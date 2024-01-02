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«Ланцеты» ВС России разбили западную технику в зоне СВО

Депутат Саблин: российские «Ланцеты» уничтожили западную технику ВСУ

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Российские беспилотники «Ланцет» ликвидировали существенную часть военной техники, которую западные страны передали Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, командир бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» Дмитрий Саблин.

«Тысячи единиц бронетехники сожжены, в том числе и «Ланцетами», — сказал Саблин.

Он отметил, что с начала спецоперации практически вся западная техника была уничтожена в том числе и дронами ВС России.

По словам зампредседателя комитета ГД, расчеты операторов беспилотников для ВСУ являются приоритетной целью. Но потери украинской стороны в результате ударов барражирующих боеприпасов существенно превышают число попыток атаковать операторов БПЛА.

Саблин подчеркнул, что наряду с техникой благодаря беспилотникам противник теряет склады с боеприпасами и командные пункты.

До этого директор Музея войск противовоздушной обороны, военный эксперт Юрий Кнутов пояснил, что «Ланцет» имеет большую дальность и увеличенную боевую часть.

Ранее эксперт назвал преимущества российской ракеты «Сармат» перед американской Minuteman III.

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Операция на Украине
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