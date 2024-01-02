Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Киеве, предположительно, горит салон с автомобилями Tesla

Появились кадры пожара в Киеве, где, предположительно, горит салон Tesla

close
100%
Кадр из видео/Телеграм-канал «Киев Инфо»

В Киеве, предположительно, горит салон с автомобилями Tesla. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

При этом журналисты подчеркивают, что подтверждений этому пока нет.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале, что в Подольском районе горит складское здание. Огонь охватил площадь в 2000 квадратных метров. Чиновник заверил, что экстренные службы уже прибыли на место.

Утром 2 января на всей территории Украины, в том числе в Киеве, объявили воздушную тревогу.

Сообщения о взрывах в украинской столице стали поступать с вечера 1 января. По словам мэр Киева Виталия Кличко, после одного из взрывов 2 января в Деснянском районе горел обломок беспилотного летательного аппарата на открытой местности. В Голосеевском районе обломок ракеты упал на открытой территории парка. Взрыв также произошел в районе Оболонь.

Чуть позже очевидцы сообщили, что в Киеве произошло не менее шести новых взрывов.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами