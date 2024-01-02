В США допустили, что войска РФ возьмут Одессу

Бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские войска могут взять под контроль Одессу при необходимости. Свое мнение он высказал в эфире YouTube-канала Dialogue.

Эксперт подчеркнул, что для Украины вернуть город после прихода Вооруженных сил России будет практически невозможно.

«Да, они на самом деле могут попытаться: они уже начали, сейчас прощупывают почву», — сказал Джонсон, отвечая на вопрос о возможном взятии Одессы.

Он добавил, что российские войска имеют достаточное количество опытных бойцов, в то время как Украина отправляет людей на фронт с улицы.

Похожего мнения придерживается бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. В конце декабря он заявил, что Украина может потерять Харьков, Днепр (Днепропетровск), Одессу и Николаев. Риттер отдельно отметил, что переход контроля над Одессой к российской стороне нужен, чтобы обезопасить Крым от возможных ракетных и морских ударов.

Ранее военный эксперт рассказал, чего ждать от ВС РФ после взятия Марьинки.