В Киеве перебои со светом после взрывов

Серию взрывов зафиксировали в Киеве, в результате чего нарушилось электроснабжение украинской столицы. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

«В некоторых районах Киева частично пропал свет, передают наши корреспонденты», — сообщили журналисты.

Компания ДТЭК позже уточнила, что частично нет света в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах украинской столицы. Энергетики пообещали вернуть свет, когда позволит ситуация с безопасностью. В связи с этим издание «Страна.ua» предположило, что электричество в упомянутых районах могли отключить превентивно.

Утром 2 января стало известно, что в Киеве объявили воздушную тревогу. Кроме того, сирены включились еще в 12 регионах Украины. По данным официального ресурса по оповещению, в их числе: Винницкая, Днепропетровская, Николаевская, Одесская и другие области.

Затем телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале написал, что в Киеве зафиксировали взрывы, в столице и области работает ПВО.

Эти данные подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. В своем Telegram-канале глава города написал, что в Деснянском районе горит обломок беспилотного летательного аппарата. В Голосеевском районе часть ракеты упала на открытой территории парка. Были слышны взрывы в районе Оболонь.

Ранее в Крыму заявили, что режим на Украине является преступным и направлен на разрушение.