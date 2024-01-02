В Киеве произошли взрывы

В Киеве на Украине произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественные новости».
«В Киеве слышны взрывы, сообщают наши корреспонденты... В столице и области работает ПВО», — пишет издание.
Мэр Киева Витали Кличко подтвердил эту информацию. В своем Telegram-канале он сообщил, что в Деснянском районе горит обломок беспилотного летательного аппарата на открытой местности. В Голосеевском районе обломок ракеты упал на открытой территории парка.
По словам мэра, также раздаются взрывы в районе Оболонь.
Вечером 1 января и рано утром 2 января в Киеве сообщали о серии взрывов. По данным украинских Воздушных сил, был зафиксирован полет российских ударных дронов в направлении города. Один из беспилотников заметили в небе над Бориспольским районом Киевской области.
К 7 утра в столице и еще 12 регионах Украины была объявлена воздушная тревога.
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