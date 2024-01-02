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В Киеве произошли взрывы

Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в городе

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Gleb Garanich/Reuters

В Киеве на Украине произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественные новости».

«В Киеве слышны взрывы, сообщают наши корреспонденты... В столице и области работает ПВО», — пишет издание.

Мэр Киева Витали Кличко подтвердил эту информацию. В своем Telegram-канале он сообщил, что в Деснянском районе горит обломок беспилотного летательного аппарата на открытой местности. В Голосеевском районе обломок ракеты упал на открытой территории парка.

По словам мэра, также раздаются взрывы в районе Оболонь.

Вечером 1 января и рано утром 2 января в Киеве сообщали о серии взрывов. По данным украинских Воздушных сил, был зафиксирован полет российских ударных дронов в направлении города. Один из беспилотников заметили в небе над Бориспольским районом Киевской области.

К 7 утра в столице и еще 12 регионах Украины была объявлена воздушная тревога.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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