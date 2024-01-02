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На Украине в двух областях произошли взрывы

На Украине сообщили о взрывах в Харьковской и Кировоградской областях

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Global Look Press

Очевидцы сообщили о взрывах в Харьковской и Кировоградской областях Украины. Об этом сообщают Telegram-канале местных СМИ.

О взрывах в Харьковской области сообщает Telegram-канал ТСН. Информация о последствиях уточняется.

В Кропивницком Кировоградской области были также слышны взрывы, сообщает Telegram-канал «Общественное». В регионе объявили воздушную тревогу. Источник сообщает о работе средств ПВО в Кировоградской области.

Воздушную тревогу этим утром также объявили в Киеве. В Деснянском и Голосеевском районах украинской столицы зафиксировано падение обломков беспилотных летательных аппаратов.

За день до этого местные СМИ сообщали о взрыве в подконтрольном Киеву Херсоне.

1 января несколько взрывов прозвучали в городе Днепре (ранее — Днепропетровск) на востоке Украины после объявленной в области воздушной тревоги.

Ранее на востоке Украины взрыв повредил теплоэлектростанцию.

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