Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» ликвидировали украинские опорные пункты на Угледарском участке. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Это произошло на Южно-Донецком направлении в зоне проведения российской специальной военной операции.

По данным ведомства, «Солнцепеки» работают по украинским войскам на относительно небольшом расстоянии — примерно пять километров. Поэтому экипажам велели максимально близко подойти к линии боевого соприкосновения, моментально нанести удар по противнику и тут же покинуть поле боя, сменив огневую позицию, поскольку за этой техникой охотятся украинские военные и используют для этого минометы, артиллерию, дроны-камикадзе.

В начале декабря минувшего года Министерство обороны РФ сообщало, что мотострелки группировки войск «Восток» уничтожили под Угледаром иностранцев, воевавших в составе подразделений ВСУ.

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