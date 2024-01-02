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Группу диверсантов ВСУ на берегу Днепра уничтожили минометным огнем

МО: ВС РФ пресекли попытку ВСУ переправиться на левый берег Днепра

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Российская армия при помощи минометов поразила подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые делали попытки переправиться на левый берег Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения ВСУ даже в новогодние праздники не оставляют попыток организовать высадку на левый берег Днепра», — уточнили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что благодаря работе мотострелковых и артиллерийских подразделений, противника удается ликвидировать еще на подходе берегу.

Как рассказали в Минобороны, накануне российские военные обнаружили скопление солдат ВСУ, которые готовились к переброске через Днепр. Расчет миномета 2Б11 оперативно занял огневую позицию и «точным огнем поразил цель». Его командир с позывным «Князь» счел обстановку «стабильно напряженной».

«Сразу же начинаем отрабатывать, чтобы не продохнуть им», — отметил военный.

До этого ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

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