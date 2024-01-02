Группу диверсантов ВСУ на берегу Днепра уничтожили минометным огнем

Российская армия при помощи минометов поразила подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые делали попытки переправиться на левый берег Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения ВСУ даже в новогодние праздники не оставляют попыток организовать высадку на левый берег Днепра», — уточнили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что благодаря работе мотострелковых и артиллерийских подразделений, противника удается ликвидировать еще на подходе берегу.

Как рассказали в Минобороны, накануне российские военные обнаружили скопление солдат ВСУ, которые готовились к переброске через Днепр. Расчет миномета 2Б11 оперативно занял огневую позицию и «точным огнем поразил цель». Его командир с позывным «Князь» счел обстановку «стабильно напряженной».

«Сразу же начинаем отрабатывать, чтобы не продохнуть им», — отметил военный.

До этого ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.