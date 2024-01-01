Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украинские войска сбросили на Донецк взрывоопасный предмет с беспилотника

Представительство ДНР: ВСУ сбросили на Донецк взрывоопасный предмет с БПЛА

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы Украины сбросили на Киевский район Донецка взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника. Об этом заявили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

«Сброшен ВОП с БПЛА», — указывается в публикации.

Согласно данным представительства, обстрел был зафиксирован в 14:25 по московскому времени.

Иной дополнительной информации по данной атаке пока не приводится.

В сообщении дополняется, что днем 1 января по Горловке в Никитовском районе было выпущено три снаряда калибром 155 мм, несколько минут спустя населенный пункт подвергся новому аналогичному обстрелу ВСУ. Позднее украинские войска выпустили еще три снаряда калибром 155 мм по Петровскому району Донецка.

До этого в СЦКК сообщали, что ВСУ выпустили по Донецку 15 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) сразу после наступления Нового года.

Ранее в ДНР представили обломки американского картонного беспилотника.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами