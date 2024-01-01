Иракские группировки атаковали базу США на востоке Сирии

Иракские вооруженные группировки атаковали базу США в районе газового месторождения «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Об этом сообщает сирийская радиостанция Sham FM со ссылкой на «Силы исламского сопротивления в Ираке».

По данным радиостанции, в районе месторождения были слышны сильные взрывы.

31 декабря телеканал Al Mayadeen сообщал, что база вооруженных сил США в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии подверглась атаке беспилотного летательного аппарата.

До этого стало известно, что американская база на месторождении газа в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному удару. Базу США рядом с месторождением газа Эль-Омар также обстреляли.

Всего у США 24 военных базы и четыре пункта на территории Сирийской Арабской Республики.

Ранее сирийские системы ПВО отразили израильскую ракетную атаку в небе над Дамаском.