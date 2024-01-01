В городе Кирьят-Шмона на севере Израиля объявлена воздушная тревога

В городе Кирьят-Шмона на севере Израиля у границы с Ливаном объявлена воздушная тревога. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Сирены прозвучали в Кирьят-Шмоне на севере Израиля», — сказано в сообщении.

В конце ноября израильский портал Ynet со ссылкой на источники среди военных сообщал, что по северному Израилю с территории Ливана были выпущены порядка 30 ракет.

До этого ЦАХАЛ сообщал о шести ракетных пусках, произведенных по городу Кирьят-Шмона.

29 декабря сообщалось, что бойцы вооруженного крыла шиитской партии «Хезболла» нанесли удары по вышкам с камерами видеонаблюдения пограничных районах Израиля Довев и Барам.

Военный эксперт, ливанский генерал Наджи Маляиб, специализирующийся на военно-стратегических вопросах Ближнего Востока, выражал мнение о возрастающей вероятности военного сценария в связи с расширением конфронтации на ливано-израильской границе. Маляиб отметил, что с каждым днем ситуация на юге Ливана становится все сложнее, и зона военных действий расширяется на новые районы. В результате существует реальная угроза перерастания пограничного конфликта в открытую войну.

Ранее в США назвали просчеты военных во время нападения ХАМАС на Израиль.