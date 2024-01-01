Путин лично наградил бойцов СВО значками со штандартом президента

Президент России Владимир Путин лично вручил военным-участникам спецоперации наградное оружие и значки со штандартом главы государства по окончании общения в Ново-Огарево. Об этом сообщает ТАСС.

«Уважаемые товарищи, в знак ваших боевых заслуг вы награждаетесь личным табельным именным оружием. Поздравляю вас! И на память о нашей встрече будут у каждого из вас небольшие значки — это копии президентского штандарта», — сказал Путин военнослужащим.

Глава государства также попросил бойцов передать наилучшие пожелания своим боевым товарищам на местах несения службы.

Ранее Путин заявлял, что во встрече приняли участие представители разных видов вооруженных сил с разных участков боевого соприкосновения — мотострелки, танкисты, ВДВ, спецназ, морская пехота, летчики и моряки. Подарки для них, по словам президента, он выбирал лично.

До этого глава РФ посетил военный госпиталь имени Вишневского и пообщался там с участниками СВО. Путин поздравил их с Новым годом, а также обсудил решение жилищных вопросов для участников спецоперации и роль западных стран в украинском конфликте.

31 декабря Путин выступил с традиционным новогодним обращением к гражданам страны. В своей речи он указал на единство россиян, поблагодарил борцов за правду и пожелал всего самого доброго в Новом году. По словам президента, россияне осознают высочайшую значимость того исторического этапа, через который проходит Россия, тех масштабных целей, которые стоят перед обществом и той колоссальной ответственности за родину, которую чувствует каждый.

Что Путин желал россиянам перед выборами — в материале «Газеты.Ru».

Ранее отличившихся в боях за Марьинку наградили медалями и орденами на передовой.