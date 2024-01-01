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В Британии задумались о продлении конфликта на Украине до 2025 года

В Британии вознамерились продлить конфликт на Украине как минимум до 2025 года

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Власти Великобритании рассматривают возможность продлить конфликт на Украине как минимум еще на один год. Об этом сообщает британская газета Times со ссылкой на анонимный источник в правительстве страны, знакомый с ходом обсуждений.

«2024 год не принесет громких операционных успехов. Крупный прорыв маловероятен», — полагает собеседник издания.

В материале говорится, что Киеву не суждено добиться успехов на поле боя в наступившем году в связи с дефицитом оружия и солдат для осуществления мощного прорыва на фронте. Вместе с тем европейские страны планируют нарастить собственные производственные мощности в военной области для того, чтобы судьба украинского конфликта не зависела от результатов президентских выборов в Соединенных Штатах, пояснил источник.

По информации чиновника, Великобритания тоже «запускает механизмы» с целью предоставлении Киеву гарантий продолжения оборонной помощи даже без помощи США в случае победы Дональда Трампа. Однако запасы оружия в Соединенном Королевстве упали настолько, что лучше вести переговоры на данную тему с ФРГ.

Согласно информации издания, на Украине говорят о возможности перемирия с Россией, но условия подобного перемирия пока представляются туманными.

До этого подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что потери ВСУ достигают порядка 500 тыс. военнослужащих.

Ранее американский военный в отставке рассказал о невозможности победы Украины.

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