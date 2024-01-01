Армия России поразила предприятие по производству беспилотников под Харьковом

Вооруженные силы России нанесли поражение предприятию по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) неподалеку от города Чугуев в Харьковской области Украины. Об этом заявил официальный представитель российского Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, чьи слова передает пресс-служба ведомства.

«Поражено предприятие», — указывается в сводке.

Согласно информации оборонного ведомства, также поражены четыре топливных склада Вооруженных сил Украины близ Одессы, Днепра и Константиновки в Николаевской области. Помимо того, задеты 94 артиллерийских подразделения на огневых позициях, военная техника и живая сила ВСУ в 128 районах.

Как отметили в Минобороны, Российская армия нанесла авиаудар по украинским аэродромам с самолетами-носителями крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.

Незадолго до этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что над территорией Брянской области средствами ПВО был сбит украинский БПЛА.

Ранее подполковник ВС США раскрыл примерные потери в рядах ВСУ.