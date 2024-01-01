Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Армия России поразила предприятие по производству беспилотников под Харьковом

ВС России поразили завод по производству беспилотников в украинском Чугуеве

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Вооруженные силы России нанесли поражение предприятию по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) неподалеку от города Чугуев в Харьковской области Украины. Об этом заявил официальный представитель российского Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, чьи слова передает пресс-служба ведомства.

«Поражено предприятие», — указывается в сводке.

Согласно информации оборонного ведомства, также поражены четыре топливных склада Вооруженных сил Украины близ Одессы, Днепра и Константиновки в Николаевской области. Помимо того, задеты 94 артиллерийских подразделения на огневых позициях, военная техника и живая сила ВСУ в 128 районах.

Как отметили в Минобороны, Российская армия нанесла авиаудар по украинским аэродромам с самолетами-носителями крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.

Незадолго до этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что над территорией Брянской области средствами ПВО был сбит украинский БПЛА.

Ранее подполковник ВС США раскрыл примерные потери в рядах ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами