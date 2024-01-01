Украинские СМИ сообщили о сильных взрывах под Киевом

Несколько сильных взрывов зафиксировано в Киевской области на фоне действующей воздушной тревоги, сработала система противовоздушной тревоги (ПВО). Об этом сообщает локальная газета «Общественное» в Telegram-канале со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

«В пригороде Киева работает ПВО», — указывается в публикации.

Некоторое время спустя в городской администрации доложили, что звуки взрывов слышны в самой украинской столице, там тоже работает система ПВО.

До этого на востоке Украины в результате взрывов была повреждена одна из теплоэлектростанций.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

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